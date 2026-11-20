Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, yarın sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.
Haftanın açılış karşılaşması saat 13.30'da Eryaman Stadı'nda başlayacak ve hakem Halil Umut Meler tarafından yönetilecek.
Gençlerbirliği haftaya 11 puanla girdi
Gençlerbirliği, son lig maçında deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu ve haftaya 11 puanla 14. sırada girdi.
Alman teknik direktör Bernd Storck yönetimindeki kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon iç sahada oynadığı 6 lig maçında 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.
Ligdeki puanlarının tamamını Eryaman Stadı'nda toplayan Gençlerbirliği'nin tek istisnası, ikinci haftada deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup ettiği maç oldu.
Başkent ekibi, Gaziantep FK'yi konuk ettiği son 3 Süper Lig maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
Geçen sezon iki dönemde Gençlerbirliği'ni çalıştıran teknik direktör Volkan Demirel, yeni takımı Gaziantep FK'nin başındaki ilk maçına başkentte çıkacak.
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