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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek.

Saat 16.00'da Diyarbakır Stadı'nda başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Rizespor ligde 14 puanla 11. sırada

Yeşil-mavililer, ligde geride kalan 11 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı ve 14 puanla 11. sırada bulunuyor.

Karadeniz ekibi, milli maç arası öncesinde sahasında Erzurumspor FK'yi 2-1 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini taraftarı önünde elde etmişti. Takım, Diyarbakır deplasmanından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

Çaykur Rizespor, bu sezon dış sahada oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Deplasmanda 11 puan toplayan yeşil-mavililer, bu maçlarda rakip fileleri 8 kez havalandırırken kalesinde 5 gol gördü.

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Ev sahibi Amed Sportif Faaliyetler ise ligde 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 23 puana ulaştı.

Süper Lig'de ilk kez karşılaşacaklar

İki ekip, yarın Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek.

Çaykur Rizespor ile Amed Sportif Faaliyetler, daha önce Türkiye Kupası'nda iki kez eşleşti. Rizespor, 8 Ocak 2008'de Rize'de oynanan maçı 2-1 kazandı.

Amed Sportif Faaliyetler ise 2 Ekim 2012'de Diyarbakır'da oynanan karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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