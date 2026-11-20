Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, LA Clippers'ı 124-112 mağlup ettiği maçta Victor Wembanyama'nın 32 sayı katkısıyla galip geldi.
Bu sezon 7. kez 30 sayı barajını aşan Wembanyama, karşılaşmada 11 ribaunt ve 3 asist de kaydetti.
Julian Champagnie 20 sayı kaydederken, Stephon Castle 21 sayı, 12 asistle double-double yaptı.
Clippers'ta Brook Lopez ile Darius Garland 23'er sayı bulurken, Max Strus 18 sayı üretti.
Knicks deplasmanda kazandı
New York Knicks, deplasmanda karşılaştığı Minnesota Timberwolves'u 102-99 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini elde etti.
Dokuz sezon forma giydiği eski takımı Timberwolves'a karşı çıktığı maçı 22 sayı, 12 ribaunt, 4 asist ve 3 blokla tamamlayan Karl-Anthony Towns, Knicks'in öne çıkan ismi oldu.
Jalen Brunson 21 sayı, 7 asistle, OG Anunoby ise 15 sayı, 7 ribauntla oynadı.
Timberwolves'ta Jonathan Kuminga 23, Jaden McDaniels 17 sayı üretti.
LaMelo Ball 15 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle oynadığı karşılaşmada, son saniyelerde skoru eşitleyecek üçlüğü atsa da top potaya girmedi.
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