Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 12. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda konuk olduğu Dubai Basketbol'a 80-75 mağlup oldu.
Bu sonuçla lacivert beyazlı ekip 12. maçında 7. mağlubiyetini yaşarken, Dubai Basketbol galibiyet sayısını 8'e yükseltti.
Devre 42-40 tamamlandı
Karşılaşma Coca-Cola Arena'da oynandı.
İlk periyot 15-23, devre 42-40, 3. periyot ise 59-55 sonuçlandı.
Maçı Litvanyalı Gytis Vilius, İtalyan Michele Rossi ve İspanyol Sergio Manuel yönetti.
Saric beş faulle oyundan çıktı
Anadolu Efes'ten Saric, 37.24'te beş faulle oyundan çıktı.
Dubai Basketbol'da Kabengele 18, Musa 14, Bacon 13, Petrusev 10, Shengelia 9, Wright 4, Dangubic 4, Diakite 3, Okobo 2, Blossomgame 2 ve Huertas 1 sayı kaydetti.
Anadolu Efes'te ise Strazel 20, Saric 15, Dozier 10, Malcolm 9, Loyd 8, Payne 5, Ercan Osmani 4 ve Papagiannis 4 sayı attı.
Dubai Basketbol kadrosunda Walkup, Anadolu Efes kadrosunda ise Jones, Yusta ve Russell da yer aldı.
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