BKT Avrupa Kupası'nın 8. haftasında Bahçeşehir Koleji, yarın İtalya'nın Roma Basketbol takımının konuğu olacak. Deplasmandaki karşılaşma Palazzetto Dello Sport'ta saat 22.00'de başlayacak.
Bahçeşehir Koleji d Grubu'nda ilk sırada
D Grubu'nda oynadığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Bahçeşehir Koleji, ilk sırada yer alıyor.
Roma Basketbol 5. basamakta
Organizasyonda 3 maç kazanan, 4 karşılaşma kaybeden Roma Basketbol ise 8 takımın mücadele ettiği grupta 5. basamakta bulunuyor.
Canlı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.