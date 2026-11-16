FIBA Avrupa Kupası G Grubu'nda mücadele eden Yukatel Denizli Basket, yarın oynanacak 7'nci hafta maçında evinde Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk edecek.

Benfica maçı saat 20.00'de başlayacak

Müsabaka, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak.

DHA

Denizli Basket uzatmada kazandı

Denizli Basket, Basketbol Süper Ligi'nde dün oynanan maçta Çayırova Belediyespor'u uzatmada 101-98 yendi. Bu sonuç takıma büyük moral verdi.

Aktaş: Kazanan biz olduk

Başantrenör Zafer Aktaş, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "Çok zorlu maçtı. Oyuncular müthiş mücadele ediyor. Kazanan biz olduk. Uzun zamandır kazanamadığımız için normal sürenin sonunda da çok akıllı oynayamadık. İki tane hata maçı buraya getirdi. Ancak zihinsel olarak sağlıklı kalıp son beş dakikayı iyi oynadık. Ben her iki takımı da tebrik ediyorum. Türk basketbolu için çok güzel. Seyir zevki çok yüksek, kalitesi çok yüksek bir maç oldu" dedi.