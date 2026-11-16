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Biotekno Körfez Basket FIBA Avrupa Kupası'nda lider

11:37, 16/11/2026, Pazartesi
AA
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Makbule Beyza GünbeyAnadolu Ajansı
Biotekno Körfez Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisiyle grubunda liderlik koltuğuna oturdu. Biotekno Körfez Basket Başantrenörü Serhan Kavut, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Biotekno Körfez Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisiyle F Grubu'nda liderlik koltuğuna oturdu. Kocaeli temsilcisi, ilk karşılaşmadaki mağlubiyetin ardından 5 maç kazanarak 11 puan topladı.

FIBA Avrupa Kupası'nda ardı ardına 5 maç kazanan Biotekno Körfez Basket, grubunda liderliğe yerleşti. Organizasyondaki ilk karşılaşmasını mağlubiyetle tamamlayan Kocaeli temsilcisi, ardından kazandığı 5 maçla 11 puan topladı.

F Grubu'nda zirvede yer alan Körfez Basket, üst gruba lider olarak yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Maç başına 87,3 sayı ortalaması

Kocaeli temsilcisi 6 karşılaşmada rakip potalara toplam 524 sayı gönderdi ve maç başına 87,3 sayı ortalaması yakaladı. Organizasyondaki 6 maçtan 5'ini kazanan Körfez Basket, yüzde 83,3'lük başarı oranına ulaştı, kendi potasında ise 444 sayı gördü.

Kocaeli ekibi, iç sahadaki 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Deplasmandaki 2 maçın 1'ini kazandı, 1'ini kaybetti.

Makbule Beyza GünbeyAnadolu AjansıBiotekno Körfez Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisiyle grubunda liderlik koltuğuna oturdu.

Takımın en skorer oyuncusu Johnny Davis

Avrupa Kupası maçlarında 97 sayı kaydeden Johnny Davis, Biotekno Körfez Basket'in en skorer ismi oldu. Davis'in ardından 80 sayıyla Boo Buie, 77 sayıyla Oscar Cluff sıralandı.

Kavut, ilk maçtaki talihsizlikleri anlattı

AA muhabirine konuşan Başantrenör Serhan Kavut, ilk karşılaşmada yaşadıkları talihsizlikler nedeniyle sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Hızlı basketbol oynadıklarını ve bu oyun anlayışının skora yansıdığını anlatan Kavut, "Savunmadaki handikaplarımızı gidermek için çalışıyoruz. Avrupa'yı daha iyi yerlerde bitirmek istiyoruz." dedi. Takımdaki skor dağılımından da memnun olduğunu belirtti.

Makbule Beyza GünbeyAnadolu AjansıBiotekno Körfez Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisiyle grubunda liderlik koltuğuna oturdu.

Yoğun fikstür oyuncuları etkiliyor

Avrupa Kupası'nda deplasman maçlarının zorlu geçtiğini kaydeden Kavut, uzun yolculukların ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki yoğun fikstürün oyuncuları etkilediğini anlattı.

Yoğun fikstür nedeniyle dar rotasyonla mücadele ettiklerini, sakatlıkların da kendilerini zorladığını söyleyen Kavut, "Türkiye Ligi çok zor. Avrupa'nın en güçlü liglerinden birinde oynuyoruz. Her hafta çok zorlu rakiplere karşı oynuyoruz. Yolculuklar ve deplasmanlar bunu etkiliyor her anlamda. Türkiye ve Avrupa Ligi'ni beraber yürütmek bizim açımızdan çok kolay değil." diye konuştu.

FIBA Avrupa Kupası'nda lider olarak üst tura yükselmek istediklerini ifade eden Kavut, ikinci grup aşamasında da 6 karşılaşma oynayacaklarını hatırlattı. Başantrenör, "Orada da ilk 2'ye girmemiz gerekiyor. Hedef hedef, adım adım gidiyoruz. Önce bu gruptan çıkıp sonra ikinci grup aşamasını düşünmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



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Başlıklar :biotekno körfez basketfiba avrupa kupasıserhan kavutjohnny davis
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Biotekno Körfez Basket FIBA Avrupa Kupası'nda lider
Biotekno Körfez Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisiyle grubunda liderlik koltuğuna oturdu. Biotekno Körfez Basket Başantrenörü Serhan Kavut, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Biotekno Körfez Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisiyle grubunda liderlik koltuğuna oturdu.
Biotekno Körfez Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisiyle grubunda liderlik koltuğuna oturdu.
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