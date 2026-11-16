Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 12. haftasında Anadolu Efes, yarın Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'a konuk olacak.
Karşılaşma, Coca-Cola Arena'da saat 19.00'da başlayacak.
Efes 12., Dubai Basketbol 9. sırada
Anadolu Efes, ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet ve 6 yenilgi yaşadı, 12. sırada yer alıyor. Lacivert-beyazlı ekip son maçında İtalya'nın Virtus Bologna takımını 103-91 yendi.
Dubai Basketbol ise 11. haftada Olympiakos'a 101-72 yenildi. Ekip 7 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor.
Efes'in Avrupa kupalarında 925. maçı
Anadolu Efes, Dubai Basketbol maçıyla Avrupa'da 925. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 924 karşılaşmada 511 galibiyet ve 413 yenilgi yaşadı.
Avrupa Ligi'nde 677. maç
2001-2002 sezonundan itibaren yer aldığı Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, 677. maçına çıkacak. Ligdeki 676 müsabakanın 354'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 322'sinde mağlup oldu.
İki takım ilk kez geçen sezon birbirine rakip oldu. Geride kalan 2 maçta ikisinin de birer galibiyeti bulunuyor.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.