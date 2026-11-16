Bursaspor Basketbol'da uzun yıllardır başarılı bir başkanlık dönemi geçiren Sezer Sezgin, kasım ayı sonunda yapılacak olağanüstü kongrede yeniden başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.
Kongre 29 Kasım'da yapılacak
Bursaspor Basketbol Yönetim Kurulu'nun olağanüstü seçim kararının ardından gözler Sezgin'e çevrildi. Sezgin, 29 Kasım'da yapılacak kongrede başkanlığa yeniden aday olmayacağını duyurdu.
2014'Ten bu yana başkanlık görevinde
2014 yılından bu yana başkanlık görevini yürüten Sezgin, bu süreçte özellikle Avrupa'da final oynayarak tarihi başarılar elde etti.
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