Polonya deplasmanına çıkacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. tur I Grubu'ndaki 3. maçını yarın oynayacak. Karşılaşma, Gorzow Arena'da TSİ 19.00'da başlayacak.
Ay-yıldızlı ekip kayıpsız ilerliyor
Turun ilk maçında Karadağ'ı 79-62 yenen ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında İsrail'i 76-67 mağlup etti. Milli takım, elemelerde kayıpsız yoluna devam ediyor.
Gruptaki diğer maç Karadağ ile İsrail arasında
Gruptaki diğer müsabakada Karadağ ile İsrail karşı karşıya gelecek.
İlk 2 sıradaki takımlar katılım hakkı kazanacak
Toplam 24 ekibin mücadele edeceği elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.
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