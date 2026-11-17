Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü haftasında Galatasaray MCT Technic, yarın sahasında Polonya'nın Legia Varşova ekibiyle karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Galatasaray grupta son basamakta
B Grubu'nda 1 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılı ekip, son basamakta yer alıyor.
Polonya temsilcisi ise 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada bulunuyor.
Ekipler 4. kez karşı karşıya
Galatasaray MCT Technic ile Legia Varşova, Şampiyonlar Ligi'nde yarın 4. kez karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Polonya ekibiyle daha önce oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.