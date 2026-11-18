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Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı'nda sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncuları Nicolo Melli ve Braxton Key'in sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı. İki basketbolcunun da geçirdikleri sakatlıklar nedeniyle ameliyat edildiği duyuruldu.

Fenerbahçe'den yapılan bilgilendirmede, Nicolo Melli'nin sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle artroskopik operasyon geçirdiği belirtildi. Sarı-lacivertli ekibin bir diğer oyuncusu Braxton Key ise sağ elinin üçüncü parmağındaki açık kırık nedeniyle cerrahi müdahale geçirdi.

Braxton Key - Nicolo Melli

İki oyuncu da ameliyat edildi

Kulüpten yapılan açıklamada, her iki oyuncunun da ameliyatlarının başarıyla tamamlandığı ifade edildi. Fenerbahçe, Melli ve Key'e geçmiş olsun dileklerini ileterek iki basketbolcunun da en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni etti.

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Oyuncuların sahalara dönüş tarihlerine ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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