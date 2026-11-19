Almanya, Fransa, İngiltere ve Ukrayna liderleri, Berlin'deki zirvenin ardından Rusya'ya kış boyunca geçerli bir enerji ateşkesi çağrısında bulundu.

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Almanya, Fransa, İngiltere ve Ukrayna liderleri, çatışmaların sona erdirilmesine yönelik ilk adım olarak Rusya'dan kış boyunca geçerli olacak bir "enerji ateşkesi"ni kabul etmesini talep etti.

4 ülkenin lideri, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Berlin'de ev sahipliği yaptığı "Ukrayna Konusunda Gönüllüler Koalisyonu" zirvesinin ardından ortak bildiri yayımladı.

Yaklaşık 40 ülkeden liderlerin yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ve ABD'nin özel temsilcileri Jared Kushner ile Steve Witkoff da zirveye katıldı.

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Karadeniz için de ateşkes çağrısı

Rusya'nın kış ayları boyunca geçerli olacak "enerji ateşkesini" kabul etmesi, ortak bildiride çatışmaların durdurulmasına yönelik ilk adım olarak istendi.

Bildiride, Karadeniz'de güvenli geçişin ve seyrüsefer serbestisinin küresel gıda güvenliğinin sürdürülmesi bakımından önemine dikkati çekilerek, bölgeden gıda ihracatına imkan tanıyacak bir ateşkes üzerinde uzlaşılmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Ukrayna'ya destek taahhütleri yinelendi

Liderler, Ukrayna'ya uzun vadeli siyasi, askeri ve mali destek taahhütlerini yinelerken, Rusya'nın Ukrayna'daki sivillere yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını ile Avrupa'daki sabotaj, dezenformasyon ve siber saldırı gibi hibrit eylemlerini kınadı.

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Ukrayna'nın hava savunma kapasitesinin, başta balistik füze önleyici sistemler olmak üzere kış öncesinde güçlendirileceği bildiride yer aldı.

NATO müttefiklerinin 2026'da Ukrayna'ya 70 milyar avroluk askeri yardım sağlama taahhüdü teyit edilirken, Avrupa Birliği'nin (AB) 2027 sonuna kadar 90 milyar avroluk askeri ve mali destek sunacağı bildirildi.

Rusya'nın enerji gelirlerine, kripto para akışlarına ve "gölge filosuna" yönelik yaptırımların artırılacağı da bildiride aktarıldı.

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Yasal bağlayıcılığı olan güvenlik garantileri

Bildiride, ateşkes yürürlüğe girdiğinde Ukrayna'ya ABD ile yakın koordinasyon içinde yasal bağlayıcılığı olan savunma amaçlı güvenlik garantileri verilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Bu kapsamda Avrupa liderliğindeki Ukrayna Çok Uluslu Gücü ile ABD liderliğinde ateşkes izleme mekanizmasının oluşturulabileceği ve Polonya'daki "Koalicja-2026" tatbikatının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Rusya, zararları tazmin edene kadar dondurulmuş Rus varlıkları hareketsiz kalacak

Ukrayna ile Rusya arasında doğrudan diyalog, bildiride ABD'nin diplomatik çabaları temelinde desteklenirken, uluslararası sınırların zorla değiştirilemeyeceği ve Rusya zararları tazmin edene kadar dondurulmuş Rus varlıklarının hareketsiz kalacağı aktarıldı.

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Bildiriye göre, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve Helsinki Nihai Senedi gibi temel uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmeyi sürdürdüğü müddetçe daha geniş kapsamlı Avrupa güvenliği konularında anlaşma sağlanamayacak, müzakerelerin AB ile NATO'yu ilgilendiren unsurları ise ilgili üyelerin onayını gerektirecek.

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