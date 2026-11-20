Almanya Federal İstatistik Ofisi, Almanya'da üretici fiyat endeksinin ekimde yıllık yüzde 8,1 artarak Şubat 2023'ten bu yana en hızlı yükselişini kaydettiğini açıkladı.

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Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin tırmanmasının yol açtığı enerji ürünleri şokunun etkisiyle ekimde yıllık bazda yüzde 8,1 artış göstererek Şubat 2023'ten bu yana en hızlı yükselişini kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi, ekim ayına ait ÜFE sonuçlarını açıkladı.

Buna göre endeks, piyasa beklentisi olan yüzde 7,3'ü aşarak ekimde yıllık yüzde 8,1 yükseldi.

Bir önceki aya kıyasla ise endekste yüzde 1,4 artış görüldü.

Ülkede bundan daha yüksek son üretici enflasyonu, yüzde 13,9 ile Şubat 2023'te kayıtlara geçmişti.

Endeksteki yükseliş ivmesi, temmuzda yüzde 3, ağustosta yüzde 4,6 ve eylülde yüzde 6,7 artışın ardından ekimde de devam etti.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 3,6, aylık artış ise yüzde 0,3 olarak hesaplandı.

En büyük fiyat artışı enerji grubunda

ÜFE'de ekim ayındaki yükselişin en büyük etkeni, yıllık bazda yüzde 18,7 pahalanan enerji ürünleri oldu.

İran ve Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle ülkede petrol ürünleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 51,9 daha pahalı hale geldi.

Hafif kalorifer yakıtı fiyatları bu dönemde yıllık yüzde 97,2, akaryakıt fiyatları ise yüzde 38,4 artış gösterdi.

Gıda fiyatları ise enerji maliyetlerindeki sert yükselişe karşın yıllık bazda yüzde 3,1 geriledi.

Tereyağı yüzde 25, sığır eti ise yüzde 9,4 ucuzlarken bitkisel yağlarda yüzde 14,2, şekerde yüzde 3,9 fiyat artışı yaşandı.

Merkez Bankası'ndan enflasyon öngörüsü

Fabrika çıkış fiyatlarını, yani ürünlerin toptan ve perakende satış noktalarına ulaşmadan önceki fiyatlarını ölçen ÜFE, genel enflasyonun öncü göstergesi olarak kabul ediliyor.

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Öte yandan Almanya Merkez Bankası, ekimde yüzde 2,8 olarak gerçekleşen tüketici enflasyonunun, hükümetin uyguladığı akaryakıt indiriminin baskılayıcı etkisiyle yıl sonuna kadar mevcut seviyelerinde kalabileceğini öngörüyor.

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