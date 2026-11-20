Brent petrolün varili, Husilerin Riyad'a yönelik saldırıları ve Hürmüz Boğazı'ndaki tanker patlamalarının ardından arz endişeleriyle 92,55 dolardan işlem görüyor.

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Uluslararası vadeli piyasalarda Brent petrolün varili 92,55 dolardan işlem görüyor.

Ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı, dün 93,59 dolara kadar yükselmesine karşın günü 91,98 dolardan tamamladı.

Kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,5 artış

Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,5 artarak bugün saat 09.25 itibarıyla 92,55 dolara yükseldi.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ocak vadeli varil fiyatı ise aynı dakikalarda 82,88 dolar oldu.

Husi saldırıları arz endişesini yeniden güçlendirdi

Haftanın son işlem gününde petrol fiyatları, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'da petrol arzına ilişkin endişelerin yeniden güçlenmesiyle yükseldi.

Fiyatlardaki yükselişi, OPEC+ ülkelerinin bu ay yapacağı toplantıda koordineli üretim kesintilerini sürdüreceği beklentisi de destekliyor.

Bölgedeki arz endişelerini artıran bir diğer gelişme ise Hürmüz Boğazı'nda yaşandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, perşembe günü devlet medyasında yayımlanan açıklamasında, boğazda iki petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak patladığını ve yanmaya başladığını bildirdi.

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IEA raporu: Küresel ticarette en büyük kesinti

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), perşembe günü yayımladığı raporda bölgedeki gelişmelerin küresel petrol ve doğal gaz ticaretinde şimdiye kadarki en büyük kesintiye yol açtığını belirtti.

IEA, hükümetlerin bu gelişmelere karşı elektrifikasyon, enerji verimliliği ve yakıt dönüşümü politikalarını hızlandırması halinde küresel petrol talebinin 2035'e kadar yüzde 4'ten fazla azalabileceğini öngördü.

Riskten kaçınma eğilimi yükselişi sınırlıyor

Arz tarafındaki jeopolitik risklere karşın küresel piyasalardaki riskten kaçınma eğilimi ve talep endişeleri, petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlıyor.

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Bölge borsalarının 2020'den bu yana en kötü haftalık performansını sergilemeye hazırlandığı bildirilirken, Asya borsalarında cuma günü yaşanan düşüşün petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceği belirtildi.

Analistler, yapay zeka yatırımlarına yönelik piyasa pozisyonlarının çözülmesinin ve küresel piyasalarda riskten kaçınma eğiliminin artmasının, kısa vadeli talep endişelerini güçlendirerek petrol fiyatlarını baskıladığını ifade etti.

Öte yandan küresel petrol arzına ilişkin yakından izlenen gelişmeler arasında, Ukrayna'nın Rusya'daki rafinerilere ve ihracat altyapısına yönelik saldırılarını artırması da yer alıyor.

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Piyasa katılımcıları, saldırıların yoğunlaşmasının Rusya'nın ham petrol üretiminde yeniden düşüşe yol açabileceğini değerlendiriyor.

Teknik olarak Brent petrolde 93,03 dolar direnç, 91,59 dolar ise destek bölgesi olarak izleniyor.

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