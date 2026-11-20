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Asya borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında sıkılaşma sürecini hızlandırabileceği endişeleri ile yapay zeka büyümesine ilişkin sorgulamaların dünya geneline yayılması nedeniyle negatif bir seyir izliyor.

Küresel ölçekte merkez bankaları enflasyonla mücadelesini sürdürürken, yapay zeka ve teknoloji alanındaki gelişmeler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Yapay zeka beklentileri sorgulanıyor

Yapay zekadaki yüksek beklentiler halihazırda ciddi biçimde sorgulanıyor.

Şirket ve hisse bazlı gelişmelerin küresel piyasalara yansıması, sektörün yatırım döngüsüne duyarlılığı nedeniyle artıyor.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'daki yönetim belirsizliği kısmen giderilse de, üst düzey çalışanların istifa eden eski üst yönetici (CEO) Jensen Huang ile birlikte yol yürümek istediği şirketin geleceğine yönelik riskleri canlı tutuyor.

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Dün ABD ve Avrupa'da görülen satıcılı seyir, yeni günde Asya tarafına da sirayet etti.

Asya borsalarında, yapay zeka hisselerindeki düşüşün derinleşmesiyle çip hisseleri öncülüğünde sert satışlar gözleniyor.

Anthropic'in rekor kıran halka arzının ardından yatırımcıların makro ortamı yeniden değerlendirmeye devam etmesiyle riskten kaçma eğiliminin yoğunlaştığını analistler kaydetti.

Japonya ve Çin'den gelen veriler

Japonya'da yıllık enflasyon, bölgede bugün açıklanan verilere göre ekimde yüzde 2,3 ile tahminlerin altında gerçekleşti; çekirdek enflasyon ise yüzde 2,2 ile öngörülerin altında kaldı.

Öte yandan Çin'de gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi.

Çin Ulusal Bankalararası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranının yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranının ise yüzde 3,5'te sabit tutulduğunu bildirdi.

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Bu gelişmelerle birlikte Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,21 azalışla 4.869,96 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,77 kayıpla 56.606 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 değer kaybıyla 3.158 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 kayıpla 22.372 puanda seyrediyor; Hindistan'da ise Sensex endeksi yüzde 0,3 yükselişle 83.464 puanda bulunuyor.

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