Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği ve ISSI'nin işbirliğinde düzenlenen STRATCOM Public Forum'da Türkiye-Pakistan stratejik ortaklığı ve bölgesel güvenlik ele…

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen STRATCOM Public Forum'da, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi, değişen güvenlik ortamı ve çok taraflı işbirliği imkanları ele alındı.

STRATCOM Public Forum ve Roundtable etkinliğinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği ve İslamabad Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ISSI) işbirliğinde çok sayıda üst düzey yetkili ve uzman bir araya geldi.

Büyükelçilerden stratejik ortaklık mesajı

Forum, "Bölgesel Güvenlik Mimarisini Yeniden Şekillendirmek: Türkiye-Pakistan Ortak Perspektifinden Stratejik Ortaklık ve Çok Taraflı İşbirliği" başlığını taşıdı.

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Konuşmacı olarak Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, eski Milli Savunma Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Fikri Işık, TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Pakistan Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Bakanlığı Müsteşarı Zarrar Hasham Khan ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muhittin Ataman yer aldı.

Programda açılış konuşmalarını ISSI Yönetim Kurulu Başkanı Büyükelçi Khalid Mahmood ile Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu yaptı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran ise katılımcılara video mesajla hitap etti.

Büyükelçi Mahmood, konuşmasında Türkiye-Pakistan ilişkilerinin kökleri Osmanlı dönemine uzanan bir geçmişe dayandığını ve kapsamlı bir stratejik ortaklığa dönüştüğünü belirterek, küresel dönüşüm sürecinde iki ülkenin dengeli ve çok kutuplu bir uluslararası düzen vizyonunu paylaştığını vurguladı.

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Mahmood, Türkiye'nin Keşmir meselesindeki desteğine ve Pakistan'ın Türkiye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğüne yönelik kararlı tutumuna dikkati çekti. Savunma sanayisi, ekonomi, teknoloji ve bölgesel bağlantısallık alanlarında derinleşen işbirliğinin bölgesel istikrar ve refaha katkı sunduğunu söyledi.

Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkileri "ebedi kardeşlik" olarak nitelendiren Büyükelçi Neziroğlu, iki ülke arasındaki bağların yalnızca ortak çıkarlar veya coğrafi yakınlık temelinde değil, ortak tarihi hafıza, karşılıklı anlayış ve dayanışma kültürü üzerinde yükseldiğini söyledi.

Neziroğlu, Türkiye ve Pakistan halklarının hem sevinçli hem de zor dönemlerde birbirlerinin yanında yer aldığını dile getirdi. Bölgesel krizlerin giderek daha fazla iç içe geçtiği ve uluslararası sistem üzerindeki baskının arttığı mevcut ortamda, iki ülke arasındaki güvene dayalı ilişkinin daha da değer kazandığını ifade etti.

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Türkiye-Pakistan kardeşliğinin öngörülebilirlik, karşılıklı güven ve stratejik dayanışma sağladığını söyleyen Neziroğlu, Mayıs 2025'te Pakistan açısından gerilimin yükseldiği dönemde Türkiye'nin desteğinin açık ve güçlü biçimde ortaya konulduğunu anlattı.

Büyükelçi Neziroğlu, ilişkilerin konjonktürel veya geçici değil, kalıcı ve köklü bir kardeşlik ilişkisi olduğunu kaydetti.

Stratejik iletişimde kurumsal işbirliği önerisi

Pakistan Enformasyon Bakanı Tarar ise iki ülke arasındaki ilişkilerin Pakistan'ın kuruluşundan önceye uzanan tarihi, kültürel ve toplumsal bağlara dayandığını söyledi.

Dezenformasyon, yanlış bilgi ve siber tehditlerin iki ülke açısından yeni sınamalar ortaya çıkardığını dile getiren Tarar, stratejik iletişim alanında daha sistematik ve kurumsal mekanizmalara ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

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Bu kapsamda Tarar, Pakistan Enformasyon Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı arasında stratejik iletişim alanında bir işbirliği anlaşması geliştirilmesini önerdi.

Tarar, kamu kurumları, akademi ve düşünce kuruluşlarının katılımıyla ortak çalışma grupları oluşturulmasının, iki ülkenin dijital platformlarda eş güdümlü iletişim yürütmesinin ve ortak doğrulama mekanizmaları geliştirmesinin önemine işaret ederek, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Pakistan Televizyonu (PTV) arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini de tavsiye etti.

Tarar, dezenformasyonla mücadelede yapay zeka destekli analiz ve bilgi takibi gibi araçların kullanılabileceğinin altını çizdi.

İki ülkenin sosyal medya platformlarında ortak hesaplar oluşturması, medya kuruluşları arasındaki ilişkilerin ve medya heyeti değişimlerinin artırılması ile gençlerin stratejik iletişim çalışmalarına dahil edilmesi gibi önerilerde de bulunan Tarar, ortak çalışma gruplarının ilerleyen süreçte kalıcı bir Pakistan-Türkiye Stratejik İletişim Sekretaryasına dönüştürülebileceğini söyledi.

Güvenlikte bütüncül yaklaşım ve ortak kapasite

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Işık ise değişen küresel güvenlik ortamında Türkiye ile Pakistan arasındaki işbirliğinin hızlandırılması gerektiğine işaret etti.

Işık, güvenliğin bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasının önemine değinirken, güncel tehditlerin konvansiyonel savaşın ötesine geçerek siber operasyonlar, teknolojik rekabet, ekonomik kırılganlıklar, bilgi manipülasyonu ve kritik altyapılara yönelik saldırıları da kapsadığını söyledi.

İki ülke arasındaki savunma işbirliğinin geleneksel tedarik ve teknoloji transferi modellerinin ötesine taşınması gerektiğini dile getiren Işık, ortak araştırma, geliştirme ve üretim kapasitesinin artırılmasını önerdi.

Işık, üniversiteler, araştırma merkezleri ve ilgili kurumlar arasındaki mevcut işbirliklerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, ikili işbirliğinin dost ve ortak ülkeleri de kapsayan daha geniş bölgesel ortaklıklara dönüştürülmesinin önemine değindi.

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Kayatürk ise Türkiye-Pakistan ilişkilerinin tarihi, kültürel ve toplumsal dayanışma temelinde şekillendiğini söyledi. İki ülke halkları arasındaki güçlü bağların ilişkilerin en önemli dayanaklarından biri olduğunu da ifade etti.

Kayatürk, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değinerek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefinin gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Dijital çağda egemenlik ve güvenlik kavramlarının değiştiği değerlendirmesinde bulunan Pakistan Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Bakanlığı Müsteşarı Khan, ulusal güvenlik kapsamında kritik bilgi altyapılarının korunmasının stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Khan, dezenformasyon, siber saldırılar ve bilgi akışının manipülasyonunun toplumları ve kamuoyunu hedef alan yeni tehdit alanları oluşturduğuna dikkat çekerek, Türkiye ile Pakistan arasında siber güvenlik alanındaki kurumsal işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Ataman ise Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan arasındaki üçlü savunma işbirliği başta olmak üzere benzeri girişimlerin güvenlik mimarisinin şekillenmesindeki potansiyeline işaret etti. Ortak çıkarlara sahip ülkelerin farklı platformlarda işbirliği geliştirmesinin yanı sıra askeri, siyasi ve ekonomik imkanlarını bir araya getirmesinin önemini de dile getirdi.

Ataman, Türkiye-Pakistan ortaklığının savunma alanının ötesine geçerek siyasi ve ekonomik boyutları da kapsayan daha geniş bir işbirliği yapısına dönüşebileceğini söyledi. Ortak savunma kapasitesinin geliştirilmesinin hem mevcut güvenlik tehditlerine karşı hazırlık hem de caydırıcılık bakımından önem taşıdığını ifade etti.

Roundtable'da Mekke Anlaşması değerlendirildi

"Değişen Bölgesel Güvenlik Mimarisinde Türkiye ve Pakistan: Küresel Krizler Çağında Stratejik İşbirliği" temasıyla düzenlenen STRATCOM Roundtable'ın açılışında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ile ISSI Genel Direktörü Büyükelçi Moin ul Haque katılımcılara hitap etti.

Roundtable'da Türkiye-Pakistan ilişkileri, Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Oturumda, artan jeopolitik rekabetin geleneksel çok taraflı mekanizmalar üzerindeki etkisine değinilirken, güvenlik tehditlerinin hibrit savaş, terörizm, siber saldırılar, sistematik dezenformasyon ve enerji ile bağlantı koridorları dahil kritik altyapılara yönelik saldırıları kapsayacak şekilde konvansiyonel alanların ötesine geçtiği vurgulandı.

Yeni nesil tehditlere karşı ortak kapasite geliştirilerek, iki ülke arasındaki köklü stratejik ortaklığın güçlendirilmesi gerektiği dile getirildi.

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