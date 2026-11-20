Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te dün meydana gelen patlamada hasar gören apartmanın enkazı altında kalan 7 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
Poniçala semtindeki 5 katlı apartmanın enkazında başlatılan arama kurtarma çalışmaları sona erdi.
Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili, hasar gören apartmanın enkazında saatler boyunca sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Tamazaşvili, enkaz altında kalan 7 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldığını, bir çocuğun da kurtarıldığını ifade etti.
Hayatını kaybedenler arasında bir çocuğun da bulunduğunu dile getiren Tamazaşvili, yaralanan 5 kişinin gün içinde hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğunu da Tamazaşvili kaydetti.
Olay dün sabah yaşandı
Tiflis'in Poniçala semtinde yer alan 5 katlı apartmanda patlama, dün sabah meydana gelmişti.
Tamazaşvili, patlamada yaralananlar olduğunu belirterek enkaz altındaki 7 kişi için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını söylemişti.
Patlamanın bir ısıtıcıdan kaynaklandığını da Tamazaşvili ifade etmişti.
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