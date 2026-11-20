Kolombiya'da sendikalar ve öğrenciler, Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella hükümetinin politikalarını ve Ekonomik Kurtarma Yasa Tasarısı'nı protesto etti

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Kolombiya'da binlerce kişi, Kongre'de görüşülen "Ekonomik Kurtarma Yasa Tasarısı"nı ve Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella hükümetinin politikalarını protesto etti.

Göstericiler, başkent Bogota'nın yanı sıra Medellin, Cali, Barranquilla ve Bucaramanga kentlerinde de meydanlara çıkarak Kolombiya bayrakları ve taleplerini dile getiren afişlerle yürüdü.

Yürüyüşlere sendikalar öncülük etti

Yürüyüşlere sendikalar ile sağlık ve eğitim sektörü çalışanları öncülük etti; göstericiler De la Espriella hükümetinin politikalarına ve Kongre'de görüşülen Ekonomik Kurtarma Yasa Tasarısı'na tepki gösterdi.

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Bogota'daki Ulusal Üniversite önünde toplanan öğrenciler ile çevik kuvvet ekipleri arasında gerginlik yaşanırken, polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı protestolar genellikle sakin geçti.

Yolu kapatmak isteyen öğrencilere polis, göz yaşartıcı gaz ile tazyikli su kullanarak müdahalede bulundu.

Ulusal grevin hedefi açıklandı

Birleşik İşçi Konfederasyonu (CUT) yöneticilerinden Fabio Arias, basına yaptığı açıklamada ulusal grevle Ekonomik Kurtarma Yasa Tasarısı'nın ve mali kemer sıkma politikalarının durdurulmasının hedeflendiğini belirtti.

Genel İşçi Konfederasyonu (CGT) Başkanı Percy Oyola ise kamu personeli sayısındaki azaltmanın vatandaşları devlet hizmetlerinden mahrum bıraktığını savundu.

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Oyola, kadın hakları, demokrasi ve barış kazanımlarına yönelik politikaların hükümet döneminin başında dahi geniş çaplı toplumsal tepkiye yol açtığını dile getirdi.

De la Espriella: Devletin tüm kararlılığı ve gücüyle karşılık vereceğiz

De la Espriella, ABD merkezli X sosyal medya hesabındaki açıklamasında Anayasa'nın tanıdığı barışçıl yürüyüş hakkına saygı duyduklarını vurguladı.

De la Espriella, "Barışçıl şekilde yürümek isteyen herkes bunu rahatlıkla yapabilir, bu Anayasa'nın tanıdığı bir haktır. Ancak ne yol kapatmalara ne de kent terörüne izin vereceğim. Ülke topraklarının tamamında tüm güvenlik güçlerimizle sahadayız. Devletin tüm kararlılığı ve gücüyle karşılık vereceğiz." ifadesini kullandı.

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Petro hükümeti suçladı

Cali'deki protestolara katılan eski Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, buradaki açıklamasında De la Espriella hükümetini çalışanların haklarını kısıtlamak ve büyük şirketlerin vergilerini düşürmekle suçladı.

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