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Demokratların öncülük ettiği savaş yetkileri tasarısını, 48 evet oyuna karşılık 51 hayır oyuyla ABD Senatosu reddetti.

Tasarı, Başkan Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik askeri müdahale yetkilerini sınırlandırmayı hedefliyordu.

Senato, 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerin ardından İran'daki savaş konusunda ilk kritik oylamayı gerçekleştirdi.

Tasarı, Cumhuriyetçi senatörlerin oylarıyla bir kez daha engellendi.

Üç Cumhuriyetçi senatör tasarıya evet dedi

Cumhuriyetçi senatörler Susan Collins, Lisa Murkowski ve Rand Paul, önceki birçok oylamada olduğu gibi tasarı lehine oy kullanarak partilerinin genel tutumundan ayrıldı.

Demokrat Senatör John Fetterman ise tasarıya karşı oy kullanan tek Demokrat isim olarak kayıtlara geçti.

Demokrat Senatör Chris Murphy oylamaya katılmadı.

Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti

Eylül ayında Temsilciler Meclisi'nde 204'e karşı 220 oyla kabul edilen tasarı, Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırılara son vermesini ve askeri operasyonların Kongre onayı olmadan sürdürülmesinin engellenmesini öngörüyordu.

Tasarının Kongre'den geçebilmesi için hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da kabul edilmesi gerekiyordu.

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