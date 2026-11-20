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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ekvador'un başkenti Kito'da Devlet Başkanı Daniel Noboa ile bir araya gelerek Washington'ın narkoterörizmle mücadeleye desteğini yineledi.

Görüşme, Kito'nun tarihi merkezinde yer alan ve yürütme organının merkezi konumundaki Carondelet Sarayı'nda gerçekleştirildi. Ekvador hükümeti tarafından görüşmeye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Narkoteröristlere karşı destek teyidi

Hegseth, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Ekvador'un narkoteröristlere karşı mücadelesine verdiğimiz kararlı desteği bir kez daha teyit etmek üzere Devlet Başkanı Daniel Noboa ile görüştüm." ifadelerini kullandı.

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Görüşmede "narkoterörist tehditlerle mücadele etme, sınır güvenliğini güçlendirme ve ortak güvenliğimiz için somut sonuçlar elde etme" konusundaki ortak kararlılığı ele aldıklarını söyleyen Hegseth, Ekvador'un rolüne de değindi.

Hegseth, "Amerika Kıtası Kartellerle Mücadele Koalisyonu'nun (A3C) kurucu üyesi Ekvador, doğu Pasifik boyunca ve sınırlarında narkoterörist örgütler ve ağlarla mücadelede öncü rol üstlendi." dedi.

Latin Amerika turunun durakları

Latin Amerika turuna çıkan Hegseth, Kito'dan önce Venezuela ve Kolombiya'yı ziyaret etmişti. Tur, Hegseth'in Güney Amerika'ya ilk resmi ziyareti oldu.

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Hegseth, Ekvador'un ardından Honduras'ta Palmerola askeri üssüne giderek Devlet Başkanı Nasry Asfura ile bir araya geldi. Hegseth ile Asfura, siber savunma ve ulusal savunmaya ilişkin iki anlaşma imzaladı.

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