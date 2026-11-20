Zeytin ve zeytinyağı sektöründe fiyat oluşumunun önemli bir sorun olduğunu ifade eden Bilen, "Türkiye’de zeytin ve zeytinyağının başkenti Akhisar dediğimiz için başkente yakışacak şekilde kaliteli ürün çıkarmak mecburiyetindeyiz. Ancak şu anda zeytin ve zeytinyağı çok ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Ürettiğimizin hakkını alamıyoruz, ne yağda ne zeytinde" diye konuştu.





Üreticiden alınan ürünlerle marketlerdeki satış fiyatları arasındaki farkın yüksekliğine işaret eden Bilen, zeytinyağı fiyatlarında yakın dönemde artış beklemediklerini belirtti. Piyasadaki fiyat oluşumunda denetimlerin önemine de değinen Bilen, üretim aşamasından tüketiciye ulaşana kadar fiyatların daha sağlıklı bir şekilde oluşması gerektiğini ifade etti.