Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya’nın St. Petersburg kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya NATO modeline dayanan güvenlik garantileri verilmesi önerisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

NATO’ya yarı üyelik kabul edilemez

Ryabkov, "Kiev için NATO’ya yarı üyelik formülü bulmak ve bu alanda bir tür ’yenilikçi’ çözüm aramak bile bizim için kabul edilemez bir seçenektir. Biz güvenlik garantilerini öncelikle kendi ülkemizin güvenliğini sağlamak açısından tartışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ryabkov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ukrayna’nın NATO’ya katılmaması gerektiği yönündeki talebimizin geri alınamaz nitelikte olduğunu kabul etsinler. Bu gerçekleştiğinde, güvenlik garantileri konusunun bir şekilde tartışılabileceğini düşünüyorum"

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Rusya’nın Batı’ya yönelik talepleri hakkında konuşan Ryabkov, "Güvenliğin bölünmezliği talebinden vazgeçilemez. Diğer ülkelerin güvenliği pahasına kendi güvenliğini güçlendirmek mümkün değil. Bu ilke, Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile temaslarımızda sergilediğimiz yaklaşımın temelini oluşturuyor." dedi.

E3 temsilcilerinin Moskova ziyareti için çalışılıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin ziyareti sırasında Avrupa Üçlüsü (E3) olarak adlandırılan ülkelerin temsilcilerini Moskova’ya davet etme kararını hatırlatan Ryabkov, İngiltere, Almanya ve Fransa temsilcilerinin Moskova’ya ziyareti üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Ryabkov, "Bu, şu anda değerlendirilen ve üzerinde çalışılan acil konulardan biridir" dedi.

Ukrayna konusunda Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yapılacak üçlü müzakerelerin ikinci turu için ise henüz mutabık kalınmadığı kaydedildi.

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AB ile NATO arasında fark görmüyorlar

Ryabkov, Avrupa Birliği’ni de eleştirdi.

Ryabkov, "Avrupa Birliği’nin uluslararası arenada giderek daha saldırgan bir tutum sergilemesi, belirgin Rus karşıtı tutumu, savunma ve güvenlikte önemli bir bağımsız rol üstlenme iddiası ile gerek AB’nin gerekse bazı üye ülkelerin devam eden silahlanma süreci göz önüne alındığında NATO ile AB arasında önemli bir fark görmüyoruz. Bütün bunlar bize eşit derecede, güvenliğimizi sağlayacak bir temele dayalı bir çözüm gerektiriyor gibi görünüyor" diye konuştu.

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