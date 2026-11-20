Yeryüzü Doktorları ekibi, 28 Kasım'a kadar Lübnan'daki Nahr El Bared, Beddavi ve Burj Al Barajna mülteci kamplarında sağlık hizmeti sunacak

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Lübnan'daki üç mülteci kampında sağlık hizmeti sunacak olan Yeryüzü Doktorları bünyesindeki ekip, İstanbul Havalimanı'ndan Beyrut'a hareket etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre ekip, iki aile hekimi, bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile iki proje koordinatöründen oluşuyor ve 28 Kasım'a kadar Lübnan'da görev yapacak.

Üç kampta muayene ve ilaç dağıtımı

Trablusşam'daki Nahr El Bared ve Beddavi kampları ile Beyrut'taki Burj Al Barajna Kampı, ekibin ziyaret edeceği yerler arasında yer alıyor.

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Gönüllü hekimler, kamplarda yaşayan mültecileri muayene edecek ve ihtiyaç duyulan ilaçları dağıtacak.

Lübnan'daki ekonomik kriz, mültecilerin sağlık hizmetlerine erişimini özellikle güçleştiriyor.

Yeryüzü Doktorları, daha önce de ülkedeki Filistinli mültecilere yönelik sağlık desteği sağlamış ve insani yardım faaliyetlerinde bulunmuştu.

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