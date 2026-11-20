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İran Hatemu'l Enbiya Karargahı Komutanı Abdulrıza Abed, ülkesinin altyapısını hedef alabilecek olası saldırıların kesin bir karşılıkla yanıtlanacağını belirtti.

İran basınında yer alan haberlere göre Abed'in açıklamaları, ABD'nin İran'daki barajlara yönelik saldırı tehditlerine ilişkindi.

Altyapıya yönelik saldırıya kararlı karşılık

Abed, bu tehditlerin ciddiye alınmaması gerektiğini savunarak, altyapıyı hedef alan herhangi bir saldırıya kararlılıkla karşılık verileceğini vurguladı.

İran'ın 28 Şubat'ta başlayan saldırılarda zarar gören altyapı tesislerini hızla onarabilecek kapasitede olduğunu belirten Abed, olası saldırılarda ortaya çıkabilecek hasara müdahale için gerekli ekipmanın hazır bulunduğunu ifade etti.

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