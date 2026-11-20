Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ve Peru Devlet Başkanı Keiko Fujimori, kritik mineral tedarik zincirlerinde işbirliği konusunda anlaştı.

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Japonya ve Peru, kritik mineral tedarik zincirleri alanındaki işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

Kyodo ajansının haberine göre, başkent Tokyo'yu ziyaret eden Peru Devlet Başkanı Keiko Fujimori, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile görüştü.

Takaiçi ve Fujimori, görüşmede iki ülke arasında kritik mineral tedarik zincirleri alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Dört alanda işbirliği için mutabakat

Ekonomi, savunma, yapay zeka ve afet yönetimi alanlarında da işbirliğini genişletme konusunda liderler mutabık kaldı.

Takaiçi, görüşmenin basına açık bölümünde, "Serbest ve açık Hint-Pasifik'te iki ülkenin dayanıklılığını artırmak için çalışmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Fujimori görevi resmen devralmıştı

Fujimori, Güney Amerika ülkesi Peru'da Haziran 2026'daki devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanmış ve 2026-2031 dönemi için görevi resmen devralmıştı.

Eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin kızı ve siyasi mirasçısı olan 51 yaşındaki sağcı Keiko Fujimori, "seçimle göreve gelen ilk kadın devlet başkanı" olmuştu.

Fujimori, 7 Haziran'daki seçimi, 2011, 2016 ve 2021 seçimlerinin ikinci turlarında üst üste aldığı yenilgilerin ardından sürdürdüğü mücadelesinin sonucunda kazanmıştı.

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