Şubat 2027'de düzenlenecek genel seçimlerde üçüncü kez üst üste devlet başkanı seçilmek isteyen El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, başkent San Salvador'da Yüksek Seçim Mahkemesi'ne 2027-2033 dönemi için adaylık başvurusunda bulundu.
Kongre'nin 2025 yılında kabul ettiği anayasa değişikliği, ülkede devlet başkanının sınırsız kez yeniden seçilmesinin önünü açmıştı.
Başvuru sırasında kendisini karşılayan destekçilerini Bukele selamladı.
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