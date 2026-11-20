İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, ABD'nin İran'a yeni geniş çaplı saldırı kararının Trump'a ait olduğunu ve İran yenilgiye uğradığında ABD askerlerinin ailelerine dönebileceğini…

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İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, İran yenilgiye uğratılırsa ABD askerlerinin evlerine dönebileceğini söyledi. Leiter, ülkeye karşı yeni geniş çaplı saldırı başlatma kararının ABD Başkanı Donald Trump'a ait olduğunu belirtti.

Newsmax'a verdiği röportajda konuşan Leiter, ABD'nin İran'a yönelik yeni geniş çaplı saldırı başlatma kararı alması durumunda saldırılara katılacaklarını belirtti.

İran yönetimiyle ilgili iddialar

Leiter, İran'ın hedefinin "Yahudi-Hristiyan Batı medeniyeti" olduğunu ve "yönetimin devrilmesi gerektiğini" savundu. Saldırı kararının Trump'a ait olduğunu aktaran Leiter, "Amerikalı askerler, ailelerinin yanına İran yenilgiye uğradığında dönebilir." ifadesini kullandı.

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İran'ın İsrail için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu savunan Leiter, ülkenin kitle imha silahlarına sahip olması halinde İsrail'i hedef alacağını ileri sürdü.

Büyükelçi Leiter, İran'ın yenilgiye uğratılacağını öne sürerek "kırılma noktası aşıldıktan sonra Sovyetler Birliği'nin çökmesi gibi İran yönetiminin de çökeceğini" iddia etti.

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