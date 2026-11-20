ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi Mali Yönetim ve Denetim Direktörü Asif Khan, Pentagon'un yaklaşık 31 milyar dolar değerindeki 26 milyon F-35 parçasının akıbetine dair güvenilir açıklama…

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

ABD'de Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi Mali Yönetim ve Denetim Direktörü Asif Khan, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) yaklaşık 31 milyar dolar değerindeki 26 milyon F-35 parçasının akıbetine ilişkin güvenilir bir açıklama yapmamayı sürdürmesini eleştirdi.

Khan, F-35 savaş uçaklarına ait yedek parçaların takibi ve envanter kayıtlarının tutulmasında yaşanan sorunlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Khan: Pentagon kayıtları hala hatalı, eksik ve güncel değil

Khan, "Pentagon'un yaklaşık 31 milyar dolar değerindeki 26 milyon F-35 parçasının akıbetine dair güvenilir bir açıklama yapmamayı sürdürmesi hala çözülmemiş ve önemli bir sorundur. Pentagon kayıtları hala hatalı, eksik ve güncel değil. Fiziki envanterler, parçaları yeterince doğrulamıyor. Kayıpların tam boyutu ve durumu ise hala bilinmiyor." dedi.

Reklam Reklam

Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisinin 9 Kasım'da yayımladığı raporun F-35 uçaklarına ait yaklaşık 17 bin yedek parçanın Pentagon sisteminde kayıtlı olmadığını ortaya çıkardığına işaret eden Khan, "Güvenilir kayıtlar olmadan Pentagon, savaş hazırlığını tamamen destekleyecek kadar yeterli bilgiye sahip olamaz." diye konuştu.

F-35'lerin işleyişine etkisi raporda yer almıyor

Raporda envanter kaydı eksikliğinin F-35 uçaklarının uçuşunu ya da tadilat sürecini nasıl etkilediğine dair bir detay yer almadığını söyleyen Khan, "Raporda, uzun süreli askeri operasyonlar özel olarak değerlendirilmemiş ve bunların uçakların hizmet verilebilirliği, bakım süresi veya görev hazırlık oranları üzerindeki etkileri nicel olarak ölçülmemiştir." ifadesini kullandı.

Khan, F-35 parçalarına ilişkin Pentagon'un kayıt sistemi hakkında "F-35 Ortak Program Ofisi, olgun ve tam anlamıyla işleyen bir varlık hesapverebilirlik programı oluşturmamıştır ve varlık sistemi güvenilir, gerçek zamanlı bilgiler sağlamamaktadır." dedi.

Reklam Reklam

F-35 kullanan diğer ülkelerin de envanter kayıtlarındaki bu eksiklikten etkilenip etkilenmeyeceği sorusuna Khan, "Bu parçaların yeri, sayısı ve durumu hakkında güvenilir bilgilere sahip olmak, ortak havuzun etkin yönetimi açısından önemlidir." dedi.

Kongrenin denetim mekanizması da etkileniyor

F-35 yedek parçalarına dair bilgi eksikliğinin, Kongre'nin vergi mükelleflerinin paralarının nasıl kullanıldığını denetleme mekanizmasını da etkilediğini söyleyen Khan, şunları söyledi:

"F-35 parçaları hakkında güvenilir bilgi, sadece denetim için değil, aynı zamanda sağlam yönetim, idare ve gözetim için de hayati önem taşıyor. Pentagon ve F-35 Ortak Program Ofisi liderlerinin, devlet varlıklarını korumak, bilinçli kararlar almak ve askerlerin savaşa hazırlık durumunu desteklemek için bu parçaların yeri, miktarı, durumu ve değeri hakkında eksiksiz bilgiye ihtiyacı var."

Reklam Reklam

Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi 9 Kasım'da rapor yayımlamıştı

Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi, Pentagon'un milyarlarca dolar değerindeki F-35 savaş uçaklarına ait yedek parça kayıtlarını konu alan raporu 9 Kasım'da yayımlamıştı.

Raporda, 2019'dan bu yana yapılan denetimlerde programın envanter yönetiminde çok sayıda eksiklik tespit edildiği bildirilirken "Savunma Bakanlığı, F-35 parçaları konusunda hesap verebilirliği sağlama ve sürdürme konusunda çok az ilerleme kaydetti." ifadesine yer verilmişti.

Pentagon'un kayıtlarının "güncelliğini yitirmiş, hatalı ve eksik" olduğunun altı raporda da çizilmişti.

Önceki denetimlerde ortaya çıkan sorunların henüz çözüme kavuşturulamadığına işaret edilen raporda, değeri 2,5 milyar dolara çıkabilecek yaklaşık 17 bin parçanın Pentagon'un sisteminde kayıtlı olmadığının belirlendiği kaydedilmişti.

Reklam Reklam

Dünya

Trump Ulusal Siber Güvenlik Direktörü Cairncross'u görevden aldı

Dünya

Rusya Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğe yakın statü kazanmasını kabul etmeyecek

Dünya

ABD'nin İran'la savaşının maliyeti 48,3 milyar dolara ulaştı