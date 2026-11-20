Estonya, güvenlik gerekçesiyle 1 Aralık'tan itibaren Rusya ile kara sınır kapılarını en az 6 ay süreyle kapatacağını duyurdu.

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Baltık ülkesi Estonya, Rusya ile arasındaki sınır kapılarını güvenlik gerekçeleriyle 1 Aralık’tan itibaren en az 6 ay süreyle kapatacağını duyurdu.

Karara tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Estonya’yı yeni bir "Demir Perde" kurmayı planlamakla suçladı.

Uzatma kararı 6 ay sonra verilecek

Estonya hükümetinden yapılan açıklamada, kara sınır kapılarının güvenlik gerekçeleriyle 1 Aralık’tan itibaren kapatılacağı ifade edildi.

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Uygulamanın 6 ay sonra uzatılıp uzatılmayacağına karar verileceği aktarıldı.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sınır geçiş noktalarının kapatılması tek bir olaya tepki değil, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığı, Avrupa’da sabotaj ve hibrit operasyonların artan sıklığının ardından atılan bir sonraki adımdır"

Beş geçiş noktası bulunuyor

NATO ile Avrupa Birliği üyesi olan ve Ukrayna’nın güçlü bir destekçisi olarak bilinen Estonya hükümetine göre, yolcuların Rusya’ya giriş veya Rusya’dan çıkış yapabileceği 5 geçiş noktası şu anda bulunuyor.

Estonya polis verilerine göre bu yıl Estonya-Rusya sınırını geçen 760 bin kişinin 307 bini Rus vatandaşı, 175 bini Estonya vatandaşı, 54 bini ise Finlandiya pasaportu sahibiydi.

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Sovyet döneminden bu yana Estonya’da yaşayan binlerce kişinin Rusya’da, Rusya’da yaşayan birçok kişinin de Estonya’da ailesi bulunuyor.

Sınırın Estonya tarafındaki, çoğunluğu Rusça konuşan Narva şehrinde yer alan geçişi, Avrupa’nın daha uzak yerlerinden gelip birkaç saatlik sürüş mesafesindeki St. Petersburg’a ulaşmak isteyenler de kullanıyor.

Estonya’nın kuzey komşusu Finlandiya, Rusya ile sınır kapılarını 2023 yılında kapatmıştı. Güney Baltık ülkeleri Letonya ve Litvanya ise sınır kapılarını açık tutuyor.

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Ne olmuştu?

Rus güvenlik servislerini Estonya savunma şirketi Threod Systems’ne yönelik kundaklama girişimini organize etmekle suçlayan Estonya, geçtiğimiz pazar günü bunun bu yıl yaşanan ikinci benzer olay olduğunu belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, pazartesi günü yaptığı açıklamada Estonya’nın suçlamasını reddetmiş, iddianın Avrupa ülkelerinden Moskova’ya yönelik ortaya atılan asılsız iddiaların bir parçası olduğunu söylemişti.

Rusya karara karşılık verecek

Estonya’nın Rusya ile sınırını en az 6 ay süreyle kapatacağını açıklamasının ardından Zaharova, Rusya’nın karara karşılık vereceğini ifade etti.

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Zaharova, "Tallinn bu planlarını hayata geçirirse ülkemiz ulusal çıkarlarını korumak için gerekli siyasi ve diplomatik önlemleri alacaktır. Bu tür hamleler, Doğu’dan gelen bir tehdit bahanesiyle yeni bir Demir Perde kurma girişimlerine eşdeğerdir" dedi.

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