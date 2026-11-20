AB ile İngiltere, Brüksel'deki zirvede gençlerin yaşam, çalışma ve eğitim imkanlarının kolaylaştırılması ile ticaret ve savunma işbirliğini görüşecek

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında Brüksel'de düzenlenen zirvede, gençlerin karşılıklı olarak yaşama, çalışma ve eğitim görme imkanlarının kolaylaştırılması, ticaretin canlandırılması ile güvenlik ve savunma işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınacak.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB-İngiltere Zirvesi öncesinde ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Costa, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ı memnuniyetle karşıladığını ve zirveye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Son zirveden bu yana kaydettiğimiz ilerleme şimdiden vatandaşlara ve işletmelere fayda sağlıyor. Bugün bu ivmeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Reklam Reklam

Costa gündem başlıklarını sıraladı

Costa, zirvede gençlerin AB ve İngiltere'de yaşamasını, çalışmasını ve eğitimini kolaylaştırmayı, ticareti artırmayı, karbon piyasalarını birbirine bağlamayı ele alacaklarını söyledi.

Ukrayna ve diğer küresel meselelerde işbirliği ile AB-İngiltere Güvenlik ve Savunma Ortaklığı'nın derinleştirilmesi gibi başlıkların da gündemde olacağını dile getirdi.

AB ile İngiltere arasında Brexit sonrası ilişkileri geliştirmek üzere pek çok konuda anlaşmaya varılması bekleniyor.

Sertifika ve kontrol zorunlulukları masada

Anlaşmanın önemli başlıklarından birini, canlı hayvan, bitki, tohum ve işlenmiş et ürünlerinin ticaretinde halen uygulanan sertifika ve kontrol zorunluluklarının kaldırılması oluşturuyor.

Reklam Reklam

İngiltere hükümeti, bu düzenlemenin ülke ekonomisine yılda 5,1 milyar sterline kadar katkı sağlayabileceğini tahmin ediyor.

Emisyon ticaret sistemlerinin birbirine bağlanması da öngörülüyor. Bu adımın, çelik gibi ürünleri tarafların birbirlerine uyguladığı sınırda karbon vergilerinden muaf tutması bekleniyor.

Gençlerin karşılıklı olarak üç yıla kadar çalışmasına veya eğitim görmesine imkan tanıyacak bir program üzerinde de çalışmalar sürüyor.

AB ülkeleri, öğrencilerinin İngiltere'deki üniversitelerde yerli öğrencilerle aynı ücreti ödemesini istiyor. İngiltere ise uluslararası öğrenci ücretlerinde önemli ölçüde indirim yapılmasını öneriyor ve taraflar bu konuyu da müzakere ediyor.

Reklam Reklam

İngiltere, özellikle otomotiv sektörünün AB'nin "Made in EU" girişimi kapsamına dahil edilmesini de talep ediyor.

Dünya

Irak ordusu 12 yıl aradan sonra Curf el-Sahar’a girdi

Dünya

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Ablukanın kırılması gerekiyor

Dünya

Brezilya'da ücret kesintisi olmadan haftada 5 gün çalışma kararnamesi imzalandı