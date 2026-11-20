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Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, kopya çekilmesinin önüne geçmek için ülkedeki ulusal sınav sisteminin "değişen koşulları yansıtacak şekilde" baştan aşağı yeniden düzenlenmesi talimatı verdi.

Yonhap ajansının haberine göre Lee, uzmanlarla bir araya geldiği toplantıda ulusal sınavlara cep telefonuyla girilmesi ve bu sınavlarda kopya çekilmesi konularını ele aldı.

Lee: A'dan Z'ye tamamen elden geçirilmeli

Lee, toplantıda "Güney Kore'de kamu sınavları fırsatların ve kaynakların dağılımını önemli ölçüde etkiliyor. Yapay zekanın kötüye kullanılmasıyla gerçekleştirilen kopya eylemleri, adaleti ve güveni sarsarak toplumumuzun temel düzenini derinden etkiliyor." dedi.

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Bu tür suistimalleri "ciddi suçlar" olarak nitelendiren Lee, "Ulusal sınav sistemi, değişen koşulları yansıtacak şekilde A'dan Z'ye tamamen elden geçirilmeli." ifadelerini kullandı.

Lee, geçmiş sınavlara yönelik şüpheli kopya vakalarının soruşturulması için de talimat verdiğini söyledi.

98 Kişi kopya çekerken yakalandı

Güney Kore Eğitim Bakanlığı, sınav öncesinde telefonlarını teslim etmeyenleri belirlemek için gönderilen alarm mesajı sayesinde 49 kişinin cep telefonuyla sınava girdiğinin belirlendiğini, toplamda 98 kişinin ise kopya çekerken yakalandığını açıklamıştı.

Bu ay düzenlenen ulusal vergi muhasebeciliği yeterlilik sınavında en yüksek puanı alan aday, avukatının sosyal medya hesabından yayımlanan bir videoda, sınavın her iki aşamasında da minyatür kamera, akıllı telefon ve üretken yapay zeka kullanarak kopya çektiğini kabul etmişti.

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Polis, kamera ve telefona el koymuş, soruşturmanın sürdüğünü de açıklamıştı.

Ülke yasalarına göre kopya çektiği tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılıyor ve bu kişilerin 5 yıl süreyle sınava girmeleri yasaklanabiliyor.

Emniyet yetkilileri, soruşturmanın sonucuna bağlı olarak olayın cezai kovuşturmaya da varabileceğini belirtiyor.

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