Orgeneral Rafet Dalkıran, 16-19 Kasım'daki Pakistan ziyareti kapsamında resmi törenle karşılandı ve Mareşal Syed Asim Munir ile ikili görüşme yaptı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın Pakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Dalkıran, 16-19 Kasım tarihleri arasında Pakistan'da bulundu.

DHA Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın 16-19 Kasım'daki Pakistan ziyareti kapsamında, Pakistan Hava Kuvvetleri'nin düzenlediği törende selamlama yapıldı.

Munir ve Sidhu ile ikili görüşmeler

Orgeneral Dalkıran, ziyaret kapsamında Pakistan Silahlı Kuvvetler ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ve Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmed Baber Sidhu ile ikili görüşmeler yaptı.

Dalkıran ayrıca Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'ni de ziyaret etti.

DHA Orgeneral Rafet Dalkıran, Pakistan'a resmi ziyareti kapsamında Mareşal Syed Asim Munir ile ikili görüşmesinin ardından el sıkıştı

Havacılık tesislerinde incelemeler

Pakistan Ulusal Havacılık Bilim ve Teknoloji Parkı ile Pakistan Havacılık Kompleksi'nde incelemelerde bulunan Orgeneral Dalkıran, Risalpur'daki Pakistan Hava Kuvvetleri Akademisi Asghar Khan bünyesinde yer alan Mükemmeliyet Merkezi'ni de ziyaret etti.

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DHA Orgeneral Rafet Dalkıran'ın 16-19 Kasım'daki Pakistan ziyareti kapsamında üniformalı üst düzey askeri yetkililer bir araya geldi

Dalkıran, burada eğitim gören Türk Hava Kuvvetleri personeliyle bir araya geldi.

Orgeneral Dalkıran, Pakistan Hava Kuvvetleri Akademisi'nde düzenlenen mezuniyet törenine "şeref konuğu" olarak katıldı.

DHA Türk ve Pakistanlı komutanlar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dalkıran'ın Pakistan ziyareti kapsamında Pakistan Hava Kuvvetleri tesislerindeki simülatörü incelerken bir araya geldi.

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