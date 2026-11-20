Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın Pakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Dalkıran, 16-19 Kasım tarihleri arasında Pakistan'da bulundu.
Munir ve Sidhu ile ikili görüşmeler
Orgeneral Dalkıran, ziyaret kapsamında Pakistan Silahlı Kuvvetler ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ve Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmed Baber Sidhu ile ikili görüşmeler yaptı.
Dalkıran ayrıca Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'ni de ziyaret etti.
Havacılık tesislerinde incelemeler
Pakistan Ulusal Havacılık Bilim ve Teknoloji Parkı ile Pakistan Havacılık Kompleksi'nde incelemelerde bulunan Orgeneral Dalkıran, Risalpur'daki Pakistan Hava Kuvvetleri Akademisi Asghar Khan bünyesinde yer alan Mükemmeliyet Merkezi'ni de ziyaret etti.
Dalkıran, burada eğitim gören Türk Hava Kuvvetleri personeliyle bir araya geldi.
Orgeneral Dalkıran, Pakistan Hava Kuvvetleri Akademisi'nde düzenlenen mezuniyet törenine "şeref konuğu" olarak katıldı.
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