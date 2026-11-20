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Bangladeş'teki Ruppur Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1. güç ünitesinde üretilen ilk elektriğin ulusal şebekeye verildiği bildirildi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un yaptığı açıklamaya göre, projenin genel yükleniciliğini ve ana tasarımcılığını Rosatom'un Mühendislik Bölümü üstleniyor. Reaktör gücü nominal kapasitenin yüzde 40'ına ulaşırken jeneratörün elektriksel çıkış gücü 370 megavat olarak kaydedildi.

Ekim ortasında minimum güç seviyesine ulaşıldı

Ruppur NGS'nin 1. güç ünitesi, ekim ayının ortasında minimum kontrol edilebilir güç seviyesine ulaştı.

Reaktör kalbinde kendi kendini sürdürebilen kontrollü bir nükleer zincirleme reaksiyon da bu aşamada başlatıldı.

İlk elektrik üretimi aşaması

Reaktör gücü bu aşamada sıfırdan başlayarak kademeli olarak artırılıyor, türbin ise güç ünitesinin elektrik şebekesine senkronize edilmesini sağlayacak seviyeye getiriliyor.

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Güç ünitesi, reaktör gücünün nominal kapasitenin yüzde 40'ına çıkarılmasıyla deneme işletmesine geçiş için gerekli koşulları sağlıyor.

Reaktör gücü nominal seviyenin yaklaşık yüzde 40'ına ulaştığında buhar jeneratörleri, türbinin çalıştırılması ve normal işletme koşullarında faaliyet göstermesi için yeterli miktarda buhar üretebiliyor. Güç ünitesinin türbin jeneratörü de böylece elektrik şebekesine bağlanabiliyor.

Deneme işletmesi ve ticari işletme

Bu aşamanın ardından deneme işletmesi kapsamında reaktör gücü kademeli olarak nominal seviyeye yükseltiliyor.

Güç ünitesinin ticari işletmesine ise sürecin tamamlanmasıyla başlanıyor.

Ruppur NGS projesi, Bangladeş'in elektrik üretim kapasitesine katkı sağlamayı ve enerji arz kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedefliyor. Projenin tamamlanmasıyla ülkenin elektrik ihtiyacının bir bölümünün nükleer enerjiden karşılanması planlanıyor.

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Likhachev'e göre tarihi bir dönüm noktası

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Ruppur NGS'nin 1. güç ünitesinde ilk elektrik üretiminin gerçekleştirilmesinin tarihi bir dönüm noktası niteliğinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bangladeş, ulusal enerji sektörünün ithal hidrokarbon kaynaklarına bağımlılığını önemli ölçüde azaltacak güvenilir, kesintisiz ve çevre dostu bir enerji kaynağına kavuşuyor. Nükleer enerji üretimi, Bangladeş'in ileri teknolojilere erişimini sağlarken mühendislik alanındaki uzmanlık birikiminin ve bilimsel araştırmaların gelişimine de katkıda bulunuyor. Bangladeş nükleer güç santralinin 1. güç ünitesinde ilk elektrik üretiminin gerçekleştirilmesi, Rusya ve Rosatom açısından da büyük önem taşıyor. Başarıyla hayata geçirilen bu proje, ülkemizin küresel nükleer teknoloji pazarındaki tartışmasız liderliğini bir kez daha ortaya koyuyor."

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