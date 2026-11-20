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Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husilerin başkent Riyad ile ülkenin güney bölgelerine fırlattığı 1 balistik füze ve 5 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Füze ve İHA'lar imha edildi

Koalisyon Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının engellendiğini bildirdi.

Maliki, Suudi Arabistan hava savunma sistemlerinin ülkenin güney bölgesine fırlatılan bir balistik füzeyi önleyerek imha ettiğini belirtti.

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Dört ayrı paylaşımda ise Riyad ve güney bölgelerini hedef alan 5 İHA'nın daha önlenerek düşürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, ülkenin güneyindeki Abha ve Hamis Muşayt kentleri için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini açıkladı.

Saldırılarda hedef alınan noktalar ile olası can kaybı veya hasara ilişkin başka bir ayrıntıyı Maliki paylaşmadı.

Yemen'de çatışmalar yeniden tırmandı

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu da Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

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Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

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