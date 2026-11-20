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Sakarya'da jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde, menşei belirsiz ve uygun koşullarda muhafaza edilmediği belirlenen peynir, süt ve sakatat ele geçirilirken, toplam 613 bin 485 TL idari para cezası uygulandı.

Adapazarı gişelerinde yol kontrolü

İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğa Hayatı Koruma Kısım Amirliği ile Oto Jandarma Tim Komutanlığı ekiplerinin Adapazarı gişelerinde yaptığı yol kontrolünde, farklı araçlarda taşınan ürünlerin menşeinin belirsiz olduğu ve uygun muhafaza koşullarında bulundurulmadığı tespit edildi.

Damga ve etiketi bulunmayan 4 ton 731 kilo sakatat, 1 ton 192 kilo peynir ve 580 litre süt, imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında toplam 613 bin 485 TL idari para cezası uyguladı.

Sakarya'da jandarma ekipleri, Adapazarı gişelerindeki yol kontrolünde menşei belirsiz 4 ton 731 kilo sakatatı imha için teslim aldı

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