Hendek'te abartı egzoz ile yüksek ses çıkaran ve sosyal medyada paylaşılan araçlar, denetimde 30 gün trafikten men edildi

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Sakarya’nın Hendek ilçesinde abartı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık veren araçlar, trafik ekiplerince yapılan denetimlerde ve sosyal medya paylaşımlarında trafikten men edildi. Sürücülerine toplam 226 bin TL idari para cezası uygulandı.

İlçe genelinde vatandaşların huzur ve sükununu bozan, abartı egzoz ile yüksek ses çıkararak çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik denetim, Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapıldı.

Sosyal medya paylaşımı yapan araç durduruldu

Ekiplerce yürütülen çalışmalarda, sosyal medya üzerinden paylaşım yaptığı tespit edilen ve abartı egzoz kullandığı belirlenen bir araç durduruldu.

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Söz konusu araç 30 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi, sürücüsüne ise 16 bin TL cezai işlem uygulandı.

Öte yandan ekiplerin yakın zamanda gerçekleştirdiği diğer denetimlerde de abartı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık veren araçlar benzer şekilde 30 gün süreyle trafikten men edilip yediemin otoparkına çekildi. Bu araçların sürücülerine toplam 210 bin TL idari para cezası kesildi.

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