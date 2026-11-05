Şarkıcı Sinan Özen konser dönüşü kaza yaptı

3 Kasım’da Tokat’ta hayranlarıyla buluşan Sinan Özen, konser bitiminde İstanbul’a doğru yola çıktı. Özen’in içinde bulunduğu otomobil, Sakarya gişeleri yakınlarında kazaya karıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana geldi.

HIZIR ÖZEN (SOLDA) VE SİNAN ÖZEN (SAĞDA)

SİNAN ÖZEN VE KARDEŞİ KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI

Kazanın ardından yapılan ilk kontrollerde sanatçı Sinan Özen ile menajerliğini üstlenen kardeşi Hızır Özen’in kazayı yara almadan atlattığı anlaşıldı. Her iki ismin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HIZIR ÖZEN SOSYAL MEDYADAN DUYURDU: "ÇOK ŞÜKÜR İYİYİZ"

Kazayı sanatçının kardeşi Hızır Özen sosyal medya hesabından duyurdu. Hasar gören aracın fotoğraflarını paylaşan Özen, paylaşımına "Tokat dönüşü Sakarya gişelerinde yaşadığımız kaza. Çok şükür iyiyiz" notunu düşerek sevenlerine yüreklere su serpen haberi verdi.

Gündem

Kaderden kaçamadı: 'Son Durak' filmi İzmir’de gerçek oldu 5 ay arayla 2 aynı kaza