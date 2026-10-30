Dört ay önce evlenmişlerdi: Peribacası faciasında hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Çiftçi yürek ısıtan o anları paylaştı: Sen uyu Zeynep biz buradayız

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sakarya'da sel nedeniyle mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğin AFAD ekiplerince kurtarıldığı görüntüleri sanal medya hesabından paylaşarak, "Seni kurtaran o eller, uykunu bölmeye bile kıyamadı. İşte sen bu kadar kıymetlisin, güzel kızım" dedi.