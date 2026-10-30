Dört ay önce evlenmişlerdi: Peribacası faciasında hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı
Nevşehir Göreme'de aşırı yağışlar nedeniyle çöken peribacasının altında kalarak hayatını kaybeden Sakaryalı gazeteci Fatih Eray Tuna ve eşi Begüm Tuna, memleketleri Sakarya'da düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı.
Kapadokya'da şiddetli yağışların yol açtığı felaket, yeni evli genç çifti hayattan kopardı.
Peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalarak hayatını kaybeden gazeteci Fatih Eray Tuna ve eşi Begüm Tuna'nın cenazeleri, Nevşehir'deki işlemlerin ardından memleketleri Sakarya'ya getirildi.
Genç çift için Adapazarı ilçesindeki tarihi Orhan Camii'nde tören düzenlendi.
Törenine Sakarya Valisi Rahmi Doğan, milletvekilleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze namazında meslektaşları ve sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı. Alınan helalliğin ardından dualar eşliğinde naaşlar cenaze araçlarına taşındı.
AYRI MEZARLIKLARDA TOPRAĞA VERİLDİLER
Kılınan cenaze namazının ardından Begüm Tuna’nın naaşı Sapanca Yanık-Kurtköy Mahalle Mezarlığı’na, Fatih Eray Tuna’nın naaşı ise Geyve Merkez Mezarlığı’na götürülerek aile kabristanlarında toprağa verildi.
TEMMUZ AYINDA DÜNYA EVİNE GİRMİŞLERDİ
Gazeteci Fatih Eray Tuna ve eşi Begüm Tuna Temmuz ayında hayatlarını birleştirmişti.