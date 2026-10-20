Son yağışlar Sapanca'yı coşturdu: İşte göldeki güncel su seviyesi

Sakarya genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar, kentin en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü ile yeraltı su rezervlerinde yüzleri güldürdü. SASKİ tarafından yapılan değerlendirmelere göre, 1 Ekim tarihinde 29,87 metre olarak ölçülen Sapanca Gölü’nün su seviyesi, yaklaşık üç haftalık süreçte kaydedilen 64 santimetrelik artışla 30,51 metreye ulaştı. Bu artışla birlikte göle, Sakarya’nın yaklaşık 4 buçuk aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak miktarda, yani 32 milyon metreküp su eklendi. Son yağışların kentin alternatif su kaynaklarını da büyük oranda beslemesi sayesinde Sapanca Gölü üzerindeki kullanım baskısının azaldığı belirtildi. Kış döneminde beklenen yağışlarla birlikte gölün maksimum kota ulaşması öngörülüyor.

"Suyun sınırsız bir kaynak olmadığı unutulmamalıdır"

Su seviyesindeki olumlu gelişmelere rağmen tasarruf bilincinin korunması gerektiğine dikkat çeken SASKİ yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Yağışlarla birlikte su kaynaklarımızda yaşanan artış sevindirici olsa da suyun sınırsız bir kaynak olmadığı unutulmamalıdır. Bu sebeple gölümüzü ve yeraltı su kaynaklarımızı korumak, her zaman ortak sorumluluğumuzdur. Kaynaklarımızı korumaya yönelik çalışmalarımızı sürdürürken suyu tasarruflu kullanma bilincinin de devam etmesi büyük önem taşıyor" ifadelerine yer verildi.

Hayat

Sağanak yerini güneşe bıraktı: Hava 30 dereceye ısınıyor yağmur için tarih verildi