Olay, Şeker Mahallesi Ak Sokak üzerindeki Pazartesi Pazarı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü
Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.
Yaralılar üç hastanede tedavi altında
Yaralılar, ambulanslarla ve kendi imkanlarıyla gittikleri üç farklı hastanede tedavi altına alındı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.K.'nin (28) dizinde, Y.K.'nin (32) sol kulağında kesi bulunduğu öğrenildi. Darbedilen H.C.K. (27) ile N.K.'nin (36) ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Yenikent Devlet Hastanesine başvuran C.A.'nın (34) bacağından bıçaklandığı ve pansuman yapıldığı belirtildi. Darp nedeniyle aynı hastaneye başvuran Y.A. (25) ve G.A.'nın (31) tetkiklerinin ise devam ettiği ifade edildi.
Serdivan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan E.K.'nin (32) karnının sağ alt bölgesinden bıçaklandığı ve bilincinin açık olduğu kaydedildi. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.