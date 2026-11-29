Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga da, silah ve bıçakların kullanıldığı arbedede toplam 8 kişi yaralandı.

Olay, Şeker Mahallesi Ak Sokak üzerindeki Pazartesi Pazarı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü

Tartışma kısa sürede büyüyerek silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek le ateş de açılan kavgada 4 kişi bıçakla, 4 kişi ise darp sonucu yaralandı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

IHA Adapazarı'nda kavga sonrası olay yerine sevk edilen Çevik Kuvvet polisleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

IHA Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavganın ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralılar üç hastanede tedavi altında

Yaralılar, ambulanslarla ve kendi imkanlarıyla gittikleri üç farklı hastanede tedavi altına alındı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.K.'nin (28) dizinde, Y.K.'nin (32) sol kulağında kesi bulunduğu öğrenildi. Darbedilen H.C.K. (27) ile N.K.'nin (36) ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Reklam Reklam

Yenikent Devlet Hastanesine başvuran C.A.'nın (34) bacağından bıçaklandığı ve pansuman yapıldığı belirtildi. Darp nedeniyle aynı hastaneye başvuran Y.A. (25) ve G.A.'nın (31) tetkiklerinin ise devam ettiği ifade edildi.

Serdivan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan E.K.'nin (32) karnının sağ alt bölgesinden bıçaklandığı ve bilincinin açık olduğu kaydedildi. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

IHA Adapazarı'nda iki grup arasındaki kavgada 8 kişinin yaralandığı olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri olay yerinde çalışma yürüttü.

IHA Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Şeker Mahallesi'ndeki Pazartesi Pazarı önünde iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti; olayda 8 kişi yaralandı.

Reklam Reklam

Gündem

Tokat'ta feci kaza: Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Gündem

Kırıkkale'de hafif ticari araç takla attı: Sürücü hastaneye kaldırıldı

Gündem

Sarıyer'de dönerciye silahlı saldırı: Kurşun yağdırıp izlerini kaybettirdiler