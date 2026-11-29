Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunda M.K. yönetimindeki hafif ticari araç takla atarak refüje devrildi ve hurdaya döndü. Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerinde, Yüksek Hızlı Tren İstasyonu yakınında meydana gelen kazada M.K. yönetimindeki hafif ticari araç takla atarak refüje devrildi.
IHA
Edinilen bilgiye göre 06 AN 6778 plakalı Fiat marka araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Refüje devrilen araç hurdaya döndü.
IHA
Olay yerine ekipler sevk edildi
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçtan çıkardığı sürücüye ilk müdahale yapıldı.
IHA
Sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
IHA
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
IHA
Araç vinçle otoparka çekildi
Trafik ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından hurdaya dönen araç, vinç yardımıyla otoparka çekildi.
IHA
Kırıkkale'de meydana gelen ve sürücünün yaralandığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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