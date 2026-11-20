Kırıkkale'de bir çorap üretim atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, yangın Tepebaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki atölyede henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.
İhbar üzerine ekipler sevk edildi
İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve doğal gaz firması ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kısa sürede büyümeden kontrol altına aldı, yangın ise iş yerinde hasara yol açtı.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan, dün atölyenin bitişiğindeki simit ve pide fırınında da yangın çıktığı öğrenildi.
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