Kırıkkale'de 12 sokakta kilit parke ve bordür çalışması

Kırıkkale Belediyesi, Yuva ve Karşıyaka mahallelerindeki 12 sokakta yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda 10 bin 500 metrekare kilit parke ve 3 bin 500 metre bordür döşeniyor.