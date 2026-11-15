Zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte, ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında bulunan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de denetim yapıldı.

Yük ve yolcu taşıyan ticari araçları kapsayan uygulama kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki kontrol noktasında görev yaptı.

Lastiklerin diş derinliği ölçüldü

Kontrol noktasında durdurulan ticari araçların lastiklerinin diş derinliklerini ölçen ekipler, sürücüleri uygulama hakkında bilgilendirdi.

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Yetkililer, yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlarda uygulamanın zorunlu olmadığını hatırlattı. Buna karşın can güvenliği ve sorunsuz seyahat için bu araçlarda da kış lastiği kullanılmasını önerdi.

Uygulama 15 Nisan 2027'ye kadar geçerli

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Ekipler Amiri Komiser Hamza Küçükseymen, gazetecilere yaptığı açıklamada zorunlu kış lastiği uygulamalarına 15 Kasım 2026 ile 15 Nisan 2027 tarihleri arasında başladıklarını söyledi.

Kırıkkale'nin 43 ilin geçiş noktasında yer aldığını belirten Küçükseymen, binlerce sürücünün kenti kullanarak diğer illere seyahat ettiğini ifade etti. "Kilit kavşak"ta alınan tedbirlerin yalnızca Kırıkkale'yi değil, tüm vatandaşları ilgilendirdiğini dile getirdi.

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Amaç ceza yazmak değil, kazaları önlemek

Küçükseymen, şöyle devam etti:

"Şunu özellikle vurgulamak istiyorum, kış lastiği kullanımı yasal bir zorluk olmasının yanı sıra özellikle can ve mal güvenliği açısından tüm vatandaşlarımızı yakından ilgilendiriyor ve hayati önem taşıyor. Kış lastiği kullanımı ıslak ve karlı zeminlerde sağlam bir yol tutuşu ve daha güvenli bir sürüşe de imkan sağlıyor. İl Emniyet Müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz denetimlerde temel amacımız insanlara ceza yazmak değil, kazaları önlemek ve vatandaşlarımızın sağ salim evlerine, sevdiklerine ulaşmalarını sağlamak. Tüm sürücülerimizden ricamız kış şartlarında hazırlıklı olmaları ve trafik kurallarına titizlikle uymaları. Unutmayalım, trafikte güvenlik hepimizin sorunudur."

Ekipler, otobüsle seyahat eden yolculardan emniyet kemeri takmalarını istedi. Sürücülerden de yolculara bu konuda hatırlatmada bulunmaları talep edildi.

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