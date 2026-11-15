Kırıkkale'de jandarma ekipleri, "kasten öldürme" suçundan aranan bir hükümlüyü yakaladı. Hakkında kesinleşmiş 20 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan A.Ö. (37), gözaltına alındı.
Aranan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Hükümlü ceza infaz kurumuna gönderildi
Bu çalışmalar kapsamında yakalanan A.Ö., işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.
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