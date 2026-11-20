Erzurum'da aile bireyleri arasında çıkan ve 5 kişinin yaralandığı sopalı kavgada gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün Cumhuriyet Caddesi'nde aynı aileden 5 kişi arasında çıkan sopalı kavganın ardından gözaltına alınan H.S. ile K.S.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler adliyeye sevk edildi
Sağlık kontrolünden geçirilen ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dünkü kavgada S.S, A.S, S.S. ile H.S, K.S. yaralanmıştı, H.S. ile K.S. ise tedavilerinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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