Erzurum'da yaban ve çengel boynuzlu dağ keçilerinin sayısı 3 bini aştı

Erzurum'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü koruma, denetim ve izleme çalışmaları sonucunda yaban ve çengel boynuzlu dağ keçisi sayısının 3 bini aştığı tespit edildi. Yaban keçisi sayısı yaklaşık 2 bin 700'e, çengel boynuzlu dağ keçisi sayısı ise 300'ün üzerine çıktı; 2024 yılında yaklaşık 2 bin 300 yaban keçisi ve 250 civarında çengel boynuzlu dağ keçisinin tespit edildiği bildirildi. Karakaş, sayılarda artış olduğunu ve popülasyonlarının giderek arttığını belirtti. Kaçak avcılıkla mücadele, insan baskısının azaltılması ve insan baskısını en aza indirmek için yürütülen çalışmalar türlerin korunmasına katkı sağlıyor.