TÜİK verilerine göre Erzurum'da Ekim 2026'da ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre 146'dan 152'ye yükseldi.

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Erzurum’da 2026 yılı Ekim ayında gerçekleşen bin 156 konut satışının 152’si ipotekli, bin 4’ü diğer satış türlerinden oluştu.

İpotekli konut satışları geçen yılın aynı ayındaki 146’ya göre 6 adet artarken, iş yerlerindeki ipotekli satışlar 6’dan 3’e geriledi.

Ekim ayında 152 konut ipotekle satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Erzurum’da Ekim 2026’da satılan bin 156 konutun 152’si ipotekli, bin 4’ü diğer satışlar kapsamında kayıtlara geçti.

Diğer satışlarda 438 ilk el, 566 ikinci el konut yer alırken, ipotekli satışların 38’i ilk el, 114’ü ikinci el konuttan oluştu.

Geçen yılın Ekim ayına göre değişim

Erzurum’da 2025 yılı Ekim ayında toplam bin 450 konut satışı yapılmıştı. Bu satışların 146’sı ipotekli, bin 304’ü diğer satışlardan oluşmuştu.

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Geçen yılın aynı dönemine göre toplam konut satışları 294 adet azalırken, ipotekli satışlar 6 adet arttı. Diğer satışlarda ise 300 adet düşüş yaşandı.

Eylül ayına göre ipotekli satışlar arttı

Erzurum’da 2026 yılı Eylül ayında bin 195 konut satışı gerçekleştirildi. Bu satışların 134’ü ipotekli, bin 61’i diğer satışlardan oluştu.

Ekim ayında bir önceki aya göre ipotekli konut satışları 18 adet artarken, diğer satışlar 57 adet azaldı.

İş yerlerinde ipotekli satış 3’e düştü

Erzurum’da 2026 yılı Ekim ayında toplam 104 iş yeri satışı gerçekleşti. Bunların 3’ü ipotekli, 101’i diğer satışlar olarak kayıtlara geçti.

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Diğer satışların 35’i ilk el, 66’sı ikinci el iş yerlerinden oluşurken, ipotekli satışların 1’i ilk el, 2’si ikinci el iş yerlerinden meydana geldi.

2025 yılı Ekim ayında 130 olan iş yeri satışlarının 6’sı ipotekli, 124’ü diğer satışlardan oluşmuştu. Bir yıllık dönemde toplam iş yeri satışları 26 adet azalırken, ipotekli satışlar 3 adet geriledi.

2026 yılı Eylül ayında ise 159 iş yeri satışı yapılmış, bunların 11’i ipotekli, 148’i diğer satışlar olarak kaydedilmişti. Ekim ayında bir önceki aya göre toplam iş yeri satışları 55 adet azalırken, ipotekli satışlar 8, diğer satışlar ise 47 adet geriledi.

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