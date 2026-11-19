Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı iller için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli yağış uyarısı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nin son değerlendirmelerine göre, Tunceli, Bingöl, Muş, Van'ın kuzeyi, Bitlis'in batısı ve Siirt'in kuzeyinde 19 Kasım Perşembe günü gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Yağışlar yerel olarak çok kuvvetli olacak
Yağışların Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Bildirildiğine göre metrekareye düşecek yağış miktarının bazı bölgelerde 21 ila 50 kilogram, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde ise 51 ila 75 kilogram arasında olması bekleniyor.
Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istenirken, yüksek kesimlerde yağışların kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği belirtildi.
Kaydedildiğine göre uyarı, 19 Kasım günü saat 00.00'da başlayacak ve aynı gün saat 23.59'a kadar geçerli olacak.
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