2 dişi, 1 de erkek olmak üzere 3 ceylan satın aldım. 3 ceylanla başladım ama 7 yıllık üremeler sonucunda şu an sayımız 10 erkek ve 10 dişi olmak üzere 20’ye ulaştı. Bu ceylanlar keçi ve koyunlardan farksız. Daha çok yeşil bitkilerle beslenirler. Burada 2 bahçemiz var. Biri normal yaşam alanlarıdır. İkincisine ise biz akşamları kapıları açık bırakıyoruz.