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Burası Afrika değil Türkiye: 7 yıl önce fabrika bahçesinde özel izinle başladı

Burası Afrika değil Türkiye: 7 yıl önce fabrika bahçesinde özel izinle başladı

10:03, 03/11/2026, Salı
DHA
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Burası Afrika değil Türkiye: 7 yıl önce fabrika bahçesinde özel izinle başladı

Batmanlı iş insanı belgesellerden etkilenip devletten özel izinle 3 tane aldı. 7 yıl sonra fabrikanın bahçesinde karşılaştıkları manzara görenleri hayrete düşürüyor.

Beşiri ilçesindeki organize sanayi bölgesinde kuruyemiş üretimi yapan bir fabrikanın sahibi olan iş insanı Ekrem Çetin, belgesellerde gördüğü ve hayran kaldığı ceylanları beslemek istedi.

Beşiri ilçesindeki organize sanayi bölgesinde kuruyemiş üretimi yapan bir fabrikanın sahibi olan iş insanı Ekrem Çetin, belgesellerde gördüğü ve hayran kaldığı ceylanları beslemek istedi.

Bu amaçla 2019’da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne başvuran Çetin, özel izinle 2 dişi ve 1 erkek olmak üzere 3 ceylan aldı. Fabrikanın bahçesinde oluşturulan yaşam alanında özel bakım gören ceylanların sayısı, geçen sürede 20’ye ulaştı. Ceylanların enerjik halleri dron kamerasıyla da görüntülendi.

Bu amaçla 2019’da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne başvuran Çetin, özel izinle 2 dişi ve 1 erkek olmak üzere 3 ceylan aldı. Fabrikanın bahçesinde oluşturulan yaşam alanında özel bakım gören ceylanların sayısı, geçen sürede 20’ye ulaştı. Ceylanların enerjik halleri dron kamerasıyla da görüntülendi.

‘Keçi ve koyunlardan farksız’


7 yılda ceylan sayısını 20’ye çıkardığını ifade eden Ekrem Çetin, “Ceylanlar, daha çok belgesellerde seyrettiğimiz hayvanlardı. Onların o narin güzellikleri doğrusu beni çok etkilemişti. Uzun yıllar bu hayvanları edinmek için çaba içerisindeydim. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne yazılı müracaatta bulunarak, bir çift ceylan talebinde bulunmuştum. 

‘Keçi ve koyunlardan farksız’7 yılda ceylan sayısını 20’ye çıkardığını ifade eden Ekrem Çetin, “Ceylanlar, daha çok belgesellerde seyrettiğimiz hayvanlardı. Onların o narin güzellikleri doğrusu beni çok etkilemişti. Uzun yıllar bu hayvanları edinmek için çaba içerisindeydim. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne yazılı müracaatta bulunarak, bir çift ceylan talebinde bulunmuştum.&nbsp;

2 dişi, 1 de erkek olmak üzere 3 ceylan satın aldım. 3 ceylanla başladım ama 7 yıllık üremeler sonucunda şu an sayımız 10 erkek ve 10 dişi olmak üzere 20’ye ulaştı. Bu ceylanlar keçi ve koyunlardan farksız. Daha çok yeşil bitkilerle beslenirler. Burada 2 bahçemiz var. Biri normal yaşam alanlarıdır. İkincisine ise biz akşamları kapıları açık bırakıyoruz.

2 dişi, 1 de erkek olmak üzere 3 ceylan satın aldım. 3 ceylanla başladım ama 7 yıllık üremeler sonucunda şu an sayımız 10 erkek ve 10 dişi olmak üzere 20’ye ulaştı. Bu ceylanlar keçi ve koyunlardan farksız. Daha çok yeşil bitkilerle beslenirler. Burada 2 bahçemiz var. Biri normal yaşam alanlarıdır. İkincisine ise biz akşamları kapıları açık bırakıyoruz.

Buraya gelip otlanıyorlar. Ceylanların 1900'lü yıllarda Cizre'den Gaziantep'e kadar geniş bir alanda yaşadıkları bilinmektedir. Fakat 1970'li yıllara kadar gerek bozkırların tarıma dönüştürülmesi gerekse kaçak avcılık ve zirai ilaçlamalar sonucunda bu hayvanların yaşam alanları azaldı ve nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı” diye konuştu.

Buraya gelip otlanıyorlar. Ceylanların 1900'lü yıllarda Cizre'den Gaziantep'e kadar geniş bir alanda yaşadıkları bilinmektedir. Fakat 1970'li yıllara kadar gerek bozkırların tarıma dönüştürülmesi gerekse kaçak avcılık ve zirai ilaçlamalar sonucunda bu hayvanların yaşam alanları azaldı ve nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı” diye konuştu.

‘Olumlu enerjileri çalışanlarımıza da yansıyor’


Kentte hayvanat bahçesi açma hayali olduğunu ifade eden Çetin, “Şu an yasal bir şekilde kendi fabrikamızın bahçesinde, doğal bir ortam sağlayarak onları besliyoruz. 

‘Olumlu enerjileri çalışanlarımıza da yansıyor’Kentte hayvanat bahçesi açma hayali olduğunu ifade eden Çetin, “Şu an yasal bir şekilde kendi fabrikamızın bahçesinde, doğal bir ortam sağlayarak onları besliyoruz.&nbsp;

Ceylanlarımızı besleme ve bakma iznimiz var. Bu hayvanların vahşi doğada 10-12 yıl arasında yaşadıkları bilinir ama korunaklı, hayvanat bahçesi gibi yerlerde 15-20 yıl arasında yaşarlar. Dişi olanlar boyunsuz, erkek olanlar ise boyunlu. Getirdiğimiz ceylanlar daha çok Şanlıurfa'da yetişen, ‘Gazella Marica’ ailesine ait hayvanlar. 

Ceylanlarımızı besleme ve bakma iznimiz var. Bu hayvanların vahşi doğada 10-12 yıl arasında yaşadıkları bilinir ama korunaklı, hayvanat bahçesi gibi yerlerde 15-20 yıl arasında yaşarlar. Dişi olanlar boyunsuz, erkek olanlar ise boyunlu. Getirdiğimiz ceylanlar daha çok Şanlıurfa'da yetişen, ‘Gazella Marica’ ailesine ait hayvanlar.&nbsp;

 Bunlar Hatay'ın dağ ceylanlarından farklı bir tür. Bu hayvanlar hakikaten çok narin, çok güzel, biraz da ürkek. Dolayısıyla bu hayvanlar bahçemize ayrı bir güzellik katmakta. Merak eden ailelerin gelip, bu hayvanları görürken yaşadıkları memnuniyet ve sevinç bizleri de mutlu ediyor.

&nbsp;Bunlar Hatay'ın dağ ceylanlarından farklı bir tür. Bu hayvanlar hakikaten çok narin, çok güzel, biraz da ürkek. Dolayısıyla bu hayvanlar bahçemize ayrı bir güzellik katmakta. Merak eden ailelerin gelip, bu hayvanları görürken yaşadıkları memnuniyet ve sevinç bizleri de mutlu ediyor.

 Sabahları iş yerine gelirken tabi hayvanların kendi aralarında oyun oynadıklarını görmek, zıplamalarını seyretmek, doğal olarak bizleri de mutlu ediyor. 

&nbsp;Sabahları iş yerine gelirken tabi hayvanların kendi aralarında oyun oynadıklarını görmek, zıplamalarını seyretmek, doğal olarak bizleri de mutlu ediyor.&nbsp;

Onların o olumlu ve güzel enerjileri aynı zamanda hem bize hem de çalışanlarımıza da yansıyor. En büyük hayalim, Batman'a değer katacak, bölgeye hitap edecek bir hayvanat bahçesi kurmak. Bu yönde de yetkililere yaptığımız müracaatların sonucunu bekliyoruz" ifadelerini kullandı. 

Onların o olumlu ve güzel enerjileri aynı zamanda hem bize hem de çalışanlarımıza da yansıyor. En büyük hayalim, Batman'a değer katacak, bölgeye hitap edecek bir hayvanat bahçesi kurmak. Bu yönde de yetkililere yaptığımız müracaatların sonucunu bekliyoruz" ifadelerini kullandı.&nbsp;
Başlıklar :batmanceylanfabrika
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