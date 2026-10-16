13 ilde yasa dışı bahis ağına darbe: 80 tutuklama

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyon düzenlendi.

Batman merkezli İstanbul, Ankara, Muğla, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Konya, Bilecik, Malatya, Iğdır ve Bitlis'te gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi.

Suç gelirleri finansal sisteme sokuldu

Şüphelilerin, yasa dışı bahis gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesi ve gizlenmesine teknik destek sağladıkları, elde edilen suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle finansal sisteme soktukları tespit edildi. Operasyonda; hesaplarında 8,5 milyar lira para hareketliliği tespit edilen 102 şüpheli yakalandı. Çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği operasyonun ardından daha önce belirlenen 102 kişilik hedef liste genişletilerek toplam 17 şüpheli daha yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 80'i tutuklandı, 39'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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